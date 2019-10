Perez, Dyip bumuwelta kay Parks, Blackwater

NAIPAGHIGANTI na ni top rookie pick CJ Perez at Columbian Dyip ang May 26 loss nila kay second pick overall Ray Parks Jr. at sa Blackwater Elite.

Kagabi, naglista si Perez ng 24 markers upang tulungan ang Dyip na buweltahan ang Elite, 102-90, sa first game ng 2019 PBA Governors Cup sa Mall of Asia Arena.

Pinatibay din ng Columbian Dyip ang asam na makatungtong sa quarterfinal round matapos ang panalo para sa 3-2 baraha.

“It was an awesome game,” sabi ni Columbian coach Johnedel Cardel. “We got the lead from the start, we limit them to 20 points. Masama ang depensa namin sa first half kaya in-emphasize namin ang depensa. We can control the game with our defense. Get the game on Wednesday.”

Hindi pinatikim ng Dyip ng abante ang Elite kung saan nagsalpak sila ng 13 tres sa 36 na bitaw.

Itinala ng Dyip ang 15 puntos na abante sa 9:45 minuto ng ikalawang yugto mula sa isang tres ni Rashawn McCarthy sa 36-21, matapos na dominahin ang unang hati ng labanan.

Subalit hindi nito nagawang makawala kontra Elite na nagawang makalapit lamang sa pitong puntos sa unang hati, 49-42.

Agad na ibinuhos ng Dyip ang 6-0 bomba upang kontrolin ang laro kung saan nagtala ng 12 puntos ni CJ Perez sa unang yugto pa lamang subalit patuloy na nangunyapit para makabalik ang Elite sa 10 puntos na abante, 28-18. (Lito Oredo)