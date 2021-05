Perez, Dehesa agaw eksena

Perez, DehesaMAY bagong roles sina CJ Perez at Karl Dehesa sa 3×3 Calambubble – video bombers.

Nagbibigay ng updates sa The Game ng One Sports si Carlo Pamintuan sa loob ng Inspire Sports Academy, live ang feed nang sumulpot sa kanyang likuran sina Perez ng San Miguel Beer at free agent Dehesa.

Nag-flex ng muscles ang dalawa sa likod ni Carlo, hagip na hagip na tumitingin pa sa camera.

“The guys are looking good, they are working diligently,” ulat ni Carlo.

Kasama ng dalawa sa Calambubble ang SMB teammate ni Perez na si Mo Tautuaa, Joshua Munzon ng Terrafirma, Alvin Pasaol ng Meralco at si Santi Santillan ng Rain or Shine.

Dadayo sa Graz, Austria ang Gilas Pilipinas 3×3 squad para sa huling Olympic Qualifying sa May 26-30.

Hinati sa apat na grupo ang 20 teams sa Graz, kasama ng Pilipinas ang Qatar, Slovenia, Dominican Republic at France.

Abante sa knockout stages ang top two teams ng bawat pool, top three ang makakasiguro ng tiket sa Tokyo sa July. (VE)