Perez, Black pararangalan

BABANDERAHAN nina CJ Perez at Aaron Black ang mga kikilalanin sa PBA Press Corps virtual Awards Night sa March 7 sa TV5 Media Center.

Sa pangalawang sunod na taon, Scoring Champion si Perez, 27. Si Black ang gigiya sa All-Rookie Team.

Pinagsama ng reporters na regular na kumukober ng PBA ang pagkilala sa top performers ng 2019 season at 2020 Philippine Cup sa Clark bubble.

Nag-average si Perez ng 24.4 points sa all-Filipino conference sa Pampanga habang nasa Terrafirma pa.

Nitong offseason ay lumipat na siya ng San Miguel Beer.

Sa kanyang unang taon sa liga, Rookie of the Year ang dating kamador ng Lyceum at kasama sa Mythical Team.

Walang takot si Black sa bubble, parang beterano kapag rumesponde sa tawag ng Meralco na tinulungan niya hanggang semifinals. Si Black ang Outstanding Rookie ng bubble.

Kasama ni Black sa All-Rookie squad sina Arvin Tolentino ng Ginebra, Roosevelt Adams ng Dyip, Barkley Ebona ng Alaska at Renzo Subido ng NorthPort.

Magbibigay din ng Outstanding Coach of the Bubble, Mr. Executive, President’s Award, Top Bubble D-Fender, All Bubble D-Fenders, Mr. Quality Minutes, at Game of the Bubble. (VE)