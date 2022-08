Perez, Beermen reresbakan TNT

Finals Game 2 ngayon:

(Smart Araneta Coliseum)

5:45 pm – TNT vs SMB

(*Tropang Giga angat 1-0)

NAPATUNAYAN na ni San Miguel Beer coach Leo Austria kung gaano ka-suwabe ang TNT kung pagbabasehan ang 86-84 win ng Tropang Giga sa Game 1 ng PBA Philippibe Cup Finals noong Linggo.

Katiting na 1.6 seconds na lang sa orasan, nasipat pa ni Jayson Castro ang rim para ibaon ang winner sa harap ni Simon Enciso.

“TNT is a well-oiled machine and they know each pther and they’re very comfortable with each other,” pahayag noon ni Austria.

Bagay na kailangang ikonsidera ng Beermen sa Game 2 ngayon sa Smart Araneta Coliseum.

Lumamang pa hanggang 45-30 ang SMB pero tumukod, sa kanilang last possession ay natawagan pa ng 24-second shot clock violation.

Gigil rumesbak sina CJ Perez, June Mar Fajardo, Jericho Cruz, Vic Manuel at Marcio Lassiter.

Sa Game 1, humarabas si Perez ng 21 points, 6 rebounds at 2 assists, habang may 24 marka, 16 boards at 1 dime si Fajardo.

Habang nasa Beirut si head coach Chot Reyes kasama ng Gilas sa fourth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, pipilitin nina Mikey Williams, RR Pogoy, Troy Rosario, Poy Erram at Castro na dumalawa. (Vladi Eduarte)