Perez, 5 pang pro uupak kontra Korea

ANIM na lamang na PBA player ang inaasahang makikipagkumpitensiya sa lineup ng 12-kataong Gilas Pilipinas na nakatakdang harapin ang South Korea at Indonesia sa pangatlo at huling window ng 2021 FIBA Asia Cup qualifiers simula Pebrero 18.

“As we speak now, there are no other PBA players expected to enter,” sabi ni Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) special assistant to the president Ryan Gregorio.

Inaasahan na lamang si Raul Soyud mula NLEX at sina Roger Pogoy at Troy Rosario ng TNT Tropang Giga na mga huling sasama at papasok sa training bubble Biyernes sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna.

Makakasama ng tatlo ang una nang pumasok para magsanay na sina CJ Perez, Justin Chua at Kiefer Ravena, kasama ang bumubuo sa miyembro ng training pool nakaraang linggo. (Lito Oredo)