Perasol, U.P. kayang sabayan ang Ateneo!

Akala ko ay plus-five lang ang UP sa Game 1 ng UAAP finals laban sa Ateneo. ‘Yun pala ay 10.5, na sinasabing pinakamalaki sa anumang labanan sa finals sa UAAP.

Pero maraming natalo dahil nanalo ang Ateneo sa iskor na 88-79. Hindi ko lang alam kung nabago ang partida bago magsimula ang laro.

Bago pa man magsimula ang finals ay marami na sa mga katoto ang nagsasabing magpapaputol sila kapag nanalo ang UP. Malamang na hindi lang putol ang maging usapan matapos ang Game 1. Baka magpapasagasa na sa tren ang maging usapan.

Pero sa totoo lang, sayang ang inilaro ng UP sa Game 1. Ipinakita nilang kaya nilang sabayan ang Ateneo, maski na na-injure ang kanilang import na si Bright Akhuetie sa third quarter. Pero namayani ang experience ng Ateneo dahil nasunod ang sistema ni coach Tab Baldwin.

Siya nga pala, marami ang nagsasabi na nasasayang lang ang paglalagi dito ni Baldwin dahil dapat sana ay siya ang coach ng Gilas Pilipinas.

Malamang na sa mga susunod na araw ay lalong maging mas matindi ang pagsusulong kay Baldwin para mabalik na coach ng Gilas matapos matalo ang koponan sa Kazakhstan noong Biyernes.

Pero hindi na tayo makikisali sa usapang ‘yan dahil naniniwala tayong kaya ni coach Yeng Guiao at ng kanyang mga manlalaro na talunin ang Iran sa kanilang rematch ngayong Lunes. Kung hindi, tiyak na mayroong mababatikos at baka mayroon pang mag-resign.

Pero mabalik tayo sa UAAP finals.

Matindi ang mga incentive na naghihintay sa UP Maroons sakaling tanghalin silang kampeon. Bago magsimula ang Game 1 ay idineklara ni Sen. Manny Pacquiao na bibigyan niya ng libreng biyahe papuntang Amerika ang koponan kapag tinalo nila sa finals ang Ateneo.

All-expenses siyempre ang biyahe para mapanood ng Maroons ang laban ni Pacquiao kay Adrian Broner sa Enero 19 sa Las Vegas.

Para naman kay Paul Desiderio, na nasa kanyang huling taon sa UP, matindi rin ang ipina­ngako ng may-ari ng Chooks To Go – isang branch ng nasabing tindahan ng manok at liyempo hangga’t nabubuhay si Desiderio.

Nangako rin ng limang milyong pisong tulong si MVP sa UP.

Whew! Matitindi ang mga pangakong nabitawan. Kaya naman talagang palaban ang UP.

Bilog ang bola pero sa pagkakataong ito, tila lamang talaga ang Ateneo. At tila matatapos na ang panaginip ng UP nitong darating na Miyerkoles. Siyempre, umaasa din akong magkaroon ng Game 3 pero dahil batikan na rin ako sa laban, nananaig lang ang pagiging praktikal ko.