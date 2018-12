Perasol, Maroons hindi magpapawalis

Game 2 Finals ngayon:

(Big Dome/Quezon City)

3:30 n. h. – UP vs ADMU

NAKALABAS na ang mga tingting at tambo ng Ateneo de Manila University na gagamiting pangwalis sa Unibersidad ng Pilipinas sa 81st University Athletic Association of the Philippines men’s basketball finals game 2 ngayong alas-3:30 nang hapon sa Big Dome, Quezon City.

Pero para kay Dolreich ‘Bo’ Perasol at sa kanyang mga batang UP Fighting Maroons , hindi pa babagsak ang mga nakataling lobo sa kisame ng playing venue para sa ADMU Blue Eagles, maski marami na ang mga naggigiit na tapos na sa araw na ito ang best-of-3 championship round.

“Before this series, iniisip namin paano kami mabubugbog dito. Nga­yon, ang paniniwala na namin is we can compete with the defending champions if we put our minds into it and we keep doing what we have been ­doing this season,” walang kagatol-gatol na bigkas ng State U coach.

Nalasap ng Peyups ang 0-1 iwan sa serye tapos ng 88-79 yuko noong Linggo sa Mall of Asia Arena, Pasay City para sa ikatatlong deretsong talo nila sa karibal sa Battle of Katipunan at napipintong matagumpay na pagdedepensa ng Ateneo sa trono, kung sakali magiging ika-10 na sa 13 sampa sa pinale sapul nang tumawid-bakod sa ligang ito mula National Collegiate Athletic Association noong 1978.