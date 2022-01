Perang papel bawal kopyahin – BSP

Nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) sa publiko na mahigpit na ipinagbabawal ang pag-imprenta ng mga imahe ng Philippine banknotes.

Ayon sa BSP, maaaring kasuhan at mabilanggo ang sinoman na mag-iimprenta ng imahe ng salapi.

Inihayag ito ng BSP matapos na maaresto ng National Bureau of Investigation katuwang ang BSP Payments and Currency Investigation Group, ng isang indibidwal na suspek sa pagbebenta ng cash envelope gamit ang disenyo ng P1,000 New Generation Currency banknote.

Binigyan-diin ng BSP na base sa kanilang Circular No. 829, series of 2014, ang pag-reproduce ng mga imahe ng anumang Philippine currency banknotes, o anumang bahagi nito, maging black and white o may kulay o kumbinasyon ng mga kulay, nang walang pahintulot mula sa kanilang tanggapan, ay mayroong katapat na parusang pagkabilanggo ng mula lima hanggang 10 taon.

Dapat umano na humingi muna ng permiso sa BSP para makapag-imprenta ng Philippine banknotes sa pamamagitan ng PCIG sa email address na pcig@bsp.gov.ph. (Juliet de Loza-Cudia)