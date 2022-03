Pera, pasikatan sa kampanya tuldukan na – Lacson

Dapat magising na ang mga Pinoy sa umiiral at kasalukuyang sistema ng politika sa bansa kung saan pera ang iniikutang batayan, gayundin ang pasikatan para sa kampanya, kung ayaw nilang malinlang uli sa loob ng susunod na anim na taon.

Ito ang ipinapaabot ni presidential candidate Panfilo ‘Ping’ Lacson sa mga botanteng Pililpino na naghahangad na magkaroon ng tunay na pagbabago.

Aniya pa, “As long as ‘money politics’ dominates our elections, it will be a vicious ‘cycle of revenge’ between candidates and voters: voters having a field day during the campaign period and candidates exacting vengeance for three or six years of victory. Kawawang Pilipinas.”

Ayon sa presidential candidate, pinaninindigan niya ang kanyang prinsipyo at pagtanggi sa tradisyonal na politika kaya siya nagdesisyong umalis sa Partido Reporma bilang chairman.

Kabilang sa tinuturong dahilan ng pagkalas ni Lacson sa kanyang partido ay dahil umano sa hinihinging P800 milyon ni Partido Reporma president at Davao del Norte Rep. Pantaleon ‘Bebot’ Alvarez—na inamin ni Lacson na hindi niya maibibigay.

“Kung corrupt ako, madali ko sanang maibibigay ang P800 milyon na hinihingi nila. But I don’t have the guts to steal or accept bribes. Nothing can ever change my principles and tarnish my integrity. This fight is not just about me and the present. It is about our country’s future,” ayon sa Twitter post ni Lacson nitong Sabado.

Binanggit din niya na nakausap niya ang ilang sa mga local candidate ng dati niyang partido para alamin kung totoo ang sinasabi ni Alvarez na pine-pressure nila ang campaign headquarters para magbigay ng pondo, aniya, “So far, no one has confirmed such assertion. Their common parting words: Tuloy ang laban!” (Dindo Matining)