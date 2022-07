Pera ng mga Marcos ginastos sa party ni Imelda – Sec Angeles

Tiniyak ng Malacañang na hindi gagamitin ang pondo ng taumbayan para sa mga pampamilyang okasyon ng pamilya Marcos.

Ito ang tiniyak ng Palasyo kasunod ng idinaos na private party sa Malacañang kaugnay sa ika-93 kaarawan ni dating Unang Ginang Imelda Marcos.

Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz-Angeles walang pondo ng bayan na nalustay sa kaarawan ng dating Unang Ginang noong Sabado, Hulyo 2, 2022.

Hindi aniya magmamalabis si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos at tatalima ito kung ano ang nakasaad sa Saligang Batas.

“We assure you that the President will adhere to law. That is the presumption. The President have no directive in excess of anything that is written in the law,” ani Angeles.

Nitong weekend ay kumalat sa social media ang mga larawan at video ng party sa Malacañang ng selebrasyon sa kaarawan ni dating Unang Ginang Marcos. (Aileen Taliping)