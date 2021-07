Pera mas kailangan ng mga health worker kesa pasalamat

Nakulangan ang Alliance of Health Workers (AHW) sa mensahe ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga medical frontliner sa kanyang huling State of the Nation Address (SONA).

Ayon kay AHW National President Robert Mendoza, nilaman dapat sa SONA ang solusyon para madagdagan ang sahod at matapos na ang kontraktuwalisasyon sa mga health worker.

“Pinasalamatan lang kami pero hindi naman niya in-ensure ‘yong protection, mga karapatan at safety ng mga health worker at doon sa pag-provide sana ng dagdag-benepisyo, pagtaas ng mga sahod at tapusin na ‘yong contractualization sa hanay ng mga manggagawang pangkalusugan,” ayon kay Mendoza sa pana­yam ng TeleRadyo.

“Sana sinabi pa rin niya mga dagdag-benepisyo at mga kagalingan ng mga health worker at mga protection pero hindi rin natin narinig at parang nawala ‘yong esensiya doon sa pandemyang ito na dapat pangunahing prayoridad sa panahon na ito ay mga health worker, kalusugan ng mamamayan at doon sa pagsugpo sa COVID-19,” aniya pa. (Ray Mark Patriarca)