Pepe, Pilar iniyakan ni Mar

Ni: Rose Garcia

Nang tanungin namin si Mar Roxas kung ano ang kaibahan ng pagtakbo niya ngayon sa election bilang Senador, mabilis na sagot niya talaga, “Ngayon may Pepe at Pilar! ‘Yun talaga ang kaibahan.”

Sina Pepe at Pilar ang mga two month old twins nina Mar at Korina Sanchez. Halatang kuhang-kuha ng mga kambal ang atensiyon ng mga magulang nila.

Nakakaaliw si Sir Mar habang nagkukuwento tungkol sa mga napaka-cute na kambal. Kinuwento niya rin kung ano ang reaksiyon niya noong una niyang makita ang mga anak.

“Naluha ako,” sabi niya.

Kumukuha ng ilang techniques si Sir Mar sa YouTube at proud niyang ipinakita ang ginawang drawing na may black and white. ‘Yung atensyon ng kambal ay nasa drawing nga niya.

Gusto raw niya na maranasan din ng mga anak kung paano sila lumaki na magkakapatid/pinsan. Paglalaruin din daw niya ang mga ito ng gagamba. At two months old pa lang, nag-research na ito kung paano tuturuang mag-bisikleta ang kambal.

Natawa rin si Sir Mar sa sarili na hindi maitago ang excitement sa pagiging Daddy muli.

Ang isa sa nagustuhan namin sa kanya ay kung paano niya tinitingnan ang reyalidad. At his age now na senior na raw siya, by the time na 18 years old pa lang ang mga ito, 80 years old na siya.

‘Ika niya, hindi natin masasabi ang buhay. Kaya raw nakipag-deal na siya sa anak na si Paolo Roxas na hangga’t hindi pa adult o 18 ang mga kapatid, hindi muna ito mag-aasawa.

“Pumayag naman siya. And I told him, hindi naman siya dapat ma-threaten. I will never love them the way that I l love you. We have 25 years of loving. Sometimes ha-ting, gusto mong batukan. Hahaha!

“Pero I told Paolo, although wala naman, but still I told him, ‘wag kang ma-threaten. Marami tayong layers. At ‘yun ang deal. Ikaw ang magiging Tatay. I’m 80 when they’re 18.”

All praises si Sir Mar sa misis nito kung paano raw mag-alaga sa kambal nila. Aminadong hindi pa siya nakakapagpalit ng diaper.

Sey niya, “Tinatawag ko siya, ‘Korina, Korina, ikaw na.’ Haha!”