Pentagon kinumpirmang totoo UFO

Nagsalita na ang Pentagon hinggil sa mga lumabas sa ilang website hinggil sa unidentified flying object (UFO) sighting sa mga nakalipas na taon.

Kasama dito ang mga site ng Mystery Wire at Estraordinary Beliefs, kung saan kanilang pinost ang ilang UFO na itsurang pyramid, bilog at iba’t iba pang hugis.

Sa report ng CBS News, kinumpirma ni Department of Defense spokesperson Sue Gough na kuha nga ng Navy personnel ang mga lumabas na video at larawan ng UFO.

Saad ni Gough, kanilang iniiwasan na isapubliko ang impormasyon tungkol sa mga ‘unidentified aerial phenomena’ na namataan sa kanilang training range o airspace.

Sa report ng Mystery Wire, makikita ang isang kakaibang hugis sa himpapawid na tila hindi eroplano.

“The Task Force reports noted that the objects were able to remain stationary in high winds, with no movement, beyond the capability of known balloons or drones,” saad sa report ng naturang website. (Ray Mark Patriarca)