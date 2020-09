Pemberton habambuhay ban sa ‘Pinas

Hindi na makakapasok ng Pilipinas si US Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton sa oras na mai-deport na ito pabalik ng Amerika.

Ayon sa Bureau of Immigration, bawat foreigner na kanilang pinapa-deport ay awtomatikong kasama na sa blacklist at hindi na ito maaalis.

“It comes with the deportation. Lahat ng foreign national na dine-deport natin they are included in our blacklist, perpetual po ‘yan, ‘di na papayagang bumalik ng Pilipinas,” saad ni BI spokesperson Dana Sandoval sa panayam sa TeleRadyo.

Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng BI si Pemberton para ihanda ang deportation process sa Kano, isa sa mga requirement nito tulad ng swab test ay pasado na matapos siyang magnegatibo sa COVID-19.

Si Pemberton ay pinalaya sa pamamagitan ng absolute pardon na ginawad ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang anim na taong pagkakakulong dahil sa pagpaslang kay Jennifer Laude noong 2014.(RP)