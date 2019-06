Pelikula ni Pokwang lalaban sa Karlovy Vary Int’l Film Festival

By Dondon Sermino

Kabilang ang pelikulang “Oda sa Wala” ng Filipino filmmaker na si Dwein Baltazar sa diverse selection ng mahuhusay na films in competition sa ika-54 na edition ng Karlovy Vary International Film Festival (KVIFF). Ito ang kaisa-isang Filipino film na lalaban sa nasabing prestihiyosong film festival ngayong 2019. Si Pokwang ang bida sa “Oda sa Wala.”

Itinatag noong 1946, ang KVIFF ang pinakamalaking film festival sa Czech Republic, ang nangungunang film event sa Central at Eastern Europe, at isa sa longest-running film festivals sa mundo. Nasa iisang kategor-ya rin ang KVIFF, Cannes, Berlin, Venice, San Sebastian, Moscow, Montreal, Shanghai, at Tokyo bilang mga pinaka-prestihiyosong film festival sa buong mundo.

Itinataguyod ng Film Development Council of the Philippines (FDCP), ang film agency ng bansa, ang diversity at gender inclusivity sa film industry.

“Having ‘Oda sa Wala’ compete in one of the top-tier film festivals in the world is an important achievement in Philippine ci-nema. Aside from being the only competing Filipino film in Karlovy Vary this year, this also makes Dwein Baltazar the first Filipino female director who will be competing in an A-list film festival in Europe. As a Filipino and as a woman, her representation in the film industry is something we should celebrate,” sabi ni FDCP Chairperson and CEO Mary Liza Diño.

Sa isang Facebook post, ibina-hagi ng producer na si Bianca Balbuena ang magandang balita at inalala niya ang pakikipag-usap niya sa Festival Director ng KVIFF na si Karel Och tungkol sa “Oda sa Wala.”