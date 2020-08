Pelikula at pangangalaga sa pamana

Nitong nakaraang mga araw may nakita akong katanungan sa internet. Bakit raw ang Barasoain Church sa Malolos, Bulacan tuwing umaga ay nagiging Batman Church sa gabi? Kasi nga Bruce Wayne (Barasoain). Hahaha. Tawa pa.

Sa henerasyon namin ng aming mga magulang, sikat ang simbahang ito dahil nasa likuran siya ng sampung pisong papel. Usap-usapan din naming mga bata noon kung saan makikita roon ang pusa. Ngayon ay maliit na bahagi na lamang siya ng PHP 200 kaya baka hindi na maging pamilyar sa bagong henerasyon.

Mahalaga siya dahil lunduyan ito ng Kongreso ng Malolos na nagsilang sa Unang Konstitusyunal na Demokratikong Republika sa Asya na pinangunahan ni Heneral Emilio Aguinaldo.

Sa pagkakasunog kamakailan ng Simbahan ng Pandacan, Maynila makikitang napakahalaga ng mga retratong nakuhanan noon ng mga nawalang mga kayamanan. Kumbaga, ang dokumentasyon pala ay isang mahalagang salik ng pangangalaga sa pamana.

Kaya naman, kapuri-puri ang inisyatibo ng Pamahalaang Panlalawigan ng Bulacan sa pamamagitan ng kanilang Provincial History, Arts, Culture ang Tourism Office (PHACTO) ang taunang SINEliksik Bulacan DocuFest kung saan ang mga kalahok na pelikula ay dokumentasyon ng isang pamanang pangkasaysayan o importateng tao sa kasaysayan. Sa pangunguna ni May Arlene D.G. Torres, ilan sa mga imahe at datos sa pelikulang ito ay isinaaklat bilang “SINEliksik Bulacan: Pamana ng Lahi, Yamang Aking Ipagmamalaki” na pinamatnugutan ng historyador na si Dr. Jaime Veneracion. Sa tinipong mga makukulay na imahe at mga agaw-atensyong mga kuwento, ang mga gusali at guho ay hindi na lamang mga istrukturang pinaglipasan ng panahon, kundi nabubuhay at nagkakasaysay. Kung magpapatuloy ang alaala ng bayan sa mga pamanang ito, bayan na mismo ang mangangalaga at magpapahalaga sa kanila.

Isa ang Simbahan ng Barasoain sa mga itinampok sa docufest at sa aklat. Lumitaw tuloy ang mga hindi gaanong napapansing kayamanan ng Simbahan: mga disenyo ng pintuan, bintana, mga bantayog sa paligid nito.

Nagwaging unang gantimpala noong 2018 ang pelikula tungkol sa matandang kaharian at bayan ng Quingua, na hindi na pamilyar sa marami dahil napalitan na ito ng pangalang Plaridel. Naidokumento ng pelikula ang pagsasaayos ng simbahan doon at ikinuwento rin ang isang labanan doon ni Heneral Gregorio del Pilar laban sa mga Amerikano. May mga dokumentaryo rin ukol sa mga PNR Stations sa Guiguinto at Meycauayan na naging makasaysayan sa panahon ng Himagsikan. Interesante para sa akin ang tungkol sa mataas na Aguas Potables (Water tank) ng Malolos na itinayo sa panahon ng Amerikano. Kung noong una nais na itong ipagiba dahil mahina na raw ang pundasyon, ipinaglaban ito ng mga heritage advocates. Madugo naman ang kuwento sa loob ng Simbahan ng San Rafael. Sa isang labanan na naganap sa loob mismo noon, 800 Pilipino ang namatay. Iyan at marami pang iba ang mababasa sa SINEliksik, isang pista sa mga mata at pamamasyal ng gunita.