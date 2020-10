Peligro ba magpa-swab

Magmula nang nailagay ang National Capital Region (NCR) sa General Community Quarantine o GCQ, mas gumaan ang paghigpit sa kilos at galaw ng mga komunidad. Mas madamiang nakabalik sa kanilang mga trabaho, nagbukas ang mga ibang establishments na datirati ay sarado at sa kahulihan, mas madami ang nakakasalamuha natin. Dail dito, madami na ang nagpapaeksamin para malaman kung nahagip nila ang virus naCovid19 at mas madami na din ang naging bilang ng nagpositibo ngunit walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic.

May dalawang uri ng test na magagawa para sa Covid19. Ang una ay ang RT-PCR o reverse transcription – polymerase chain reaction. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagkuha ng swab saloob ng ilong at ng bibig. Ang tinitingnan dito ay ang kung may colonies ng virus sa mga lugar na ito. Ang pangalawa ay ang antibody test. Ito naman ay tinitingnan sa pamamagitan ng pagkuha ng dugo at dito nakikita kung mayroong impeksyon nabago o nakaraan at nakagawa ng panlaban ang ating katawan. Parehong sensitibo ang mga eksaminasyon na ito, ngunit ang swab lang ang specific dahil hindi lang antibodies na lumalabansa Covid19 ang nakikita sa dugo. Kung minsan kinakailanganmapagawa pareho kung nagdududa sa sintomas ng may sakit.

Ang mga kailangang magpaeksamin ay ang mga may nararamdamang sintomas, lalong lalo na kung maliban sa lagnatay may kaakibat na mawala ang panlasa at nahihirapanghuminga. Kung wala naman sintomas ngunit maynakaenkwentro o nakasama na nagpositibo, kinakailangan din. At ang kahulihan ay kung dahil sa uri ng trabaho, clearances saospital o dahil sa pagbyahe ay kakailanganin din.

Kung magpapaswab, ay dapat huwag matakot at buo ang loobna magpaeksamin. Pawang katotohanan ang isagot sa mgaimbestigador. Pag nasa examine room na, itingala ang ulo ng husto ng maging kumportable ang pwesto. Inuuna ang bibig, ibuka ng mabuti nang hindi mahirapan ang kukuha ng sample. Pagdating naman sa ilong, ganoong pwesto din at magrelaks ng hindi pwersado ang pagpasok ng swab. Mapapansin naman nahindi biglaan ang pagkuha at iniikot lang ang swab ng dahandahan nang makakuha ng sample sa mga lugar na ito. Nagkakaproblema kung masyadong tense at maaaring maduwalsa pagkuha sa bibig at maiyak sa pagkuha sa ilong ng samples.

Ang mahalaga ay oras na kunan ng sample ay dapat mag self-quarantine muna habang inaantay ang resulta. Kung positibo ang resulta at walang sintomas ay itutuloy lang ang quarantine. Ngunit kung negatibo ang resulta, ito ay negatibo lamanghanggang sa oras na nakuha ang sample. Kung makikipaghalubilo sa mga ibang tao kahit hindi pa lumalabasang resulta, maaring makasagap din ng virus sa panahongnaghihintay pa ng resulta ng test na ang kalalabasan ay false negative. Magandang malaman kung tayo ay walang sakit, ngunit, alamin natin ang mga sitwasyon para hindi tayo magingmasyadong kampante. At higit sa lahat ay dapat pa din sundinang mga health requirements na ngayon ay ang ating new normal.

Hanggang sa susunod na Martes! Keep healthy! Stay safe!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib saDWIZ882 tuwing lingo 11am-12nn) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentar yo at katanungan.