Pekeng sundalo timbog sa ilegal na armas

Dinakip ng mga awtoridad ang isang trainer/handler ng mga K-9 police dog matapos itong makumpiskahan ng hind lisensyadong baril sa Calamba City, Laguna nitong Sabado.

Sa ulat, nagsasagawa ng Oplan Bakal ang mga tauhan ng Calamba City police station nang masabat ng mga ito ang suspek na si Crisanto Manzano Jr., na may nakasukbit na kalibre. 45 sa kanyang baywang sa national highway sa Barangay Parian pasado hatinggabi nitong Sabado.

Wala umano itong dokumento at nagpakilala pang miyembro ng Armed Forces of the Philippines (AFP). Nagpakita rin ito ng ID na may ranggong Private First Class (PFC).

Gayunman, naberipika ng mga pulis na hindi lehitimong miyembro ng AFP ang suspek kaya inaresto ito at sasampahan ng mga kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Illegal Possession of Fire Arms and Ammunition at Art. 177 o Usurpation of Authority ng Revised Penal Code. (Ronilo Dagos)