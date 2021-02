Pekeng mag-asawa dadagsa sa online wedding — CBCP

Nagpahayag ng pangamba ang Catholic Bishops Conference of the Phili­ppines (CBCP) kaugnay sa panukalang batas sa Kongreso na nagsusulong para ma­ging legal ang virtual nuptials na posibleng magresulta sa pagdagsa ng pekeng kasal.

“It’s going to pose a lot of risks also, kapag halimbawang matuloy yan, baka makakuha tayo ng mga kasal na hao shiao, lalo natin dito guguluhin ang sanctity ng pamilya,” ayon kay Fr. Jerome Secillano, executive director of the CBCP Public Affairs Committee.

Napapaloob sa hakbang na ami­yendahan ang Family Code na kila­lanin ang virtual weddings na napapaloob sa House Bill No. 7042 na iniakda ni Rep. Ron Salo noong nakalipas na taon.

“Naiintindihan ko kung bakit nagkaroon ng ganyang bill dahil nga restric­ted yung mga pumapasok ng simbahan. Pero hindi dapat sa ganyang kadahila­nan ay baguhin natin yung batas,” ani pa Secillano.

Naniniwala si Secillano na ang nabanggit na batas ay magiging ‘moot and academic’ sa sandaling umigi na ang sitwasyon at maraming tao na ang payagan na makapasok sa simbahan. (Juliet de Loza-Cudia)