Pekeng lady cop kalaboso sa Camp Crame

Arestado ang isang 41-anyos na babae na nagpapanggap na pulis at pumasok pa sa loob ng Camp Crame.

Kinilala ni Philippine National Police (PNP) Chief Gen. Debold Sinas ang suspek na si Marilyn De Paz Rojero, 41, biyuda at residente ng Sto. Niño, Parañaque City.

Ang suspek na nakasuot ng PNP Athletic uniform ay unang sinita ng base police alas-tres Miyerkoles ng hapon dahil sa Jaywalking, pero nang hingan ng ID ay wala itong maipakita na katunayan na siya ay pulis.

Dahil dito ay agad siyang dinala sa Criminal Investigation and Detection Group at kinasuhan ng Usurpation of Authority at Illegal Use of Uniforms or Insigna.

Babala ni Sinas, may karampatang parusa ang hindi awtorisadong pag-gamit ng mga sibilyan ng uniporme ng pulis o sundalo pati na rin ang hindi lisensyadong pagbebenta nito.

Biniberipika din kung tunay ang Unified Milti-Purpose ID na iprinisinta ng suspek ay kung ano talaga ang tunay na sadya nito sa loob ng kampo. (Edwin Balasa)