Pekeng empleyado ng OVP timbog

Kalaboso ang isang 41-anyos na lalaki matapos itong magpakilalang kawani ng Office of the Vice-President (OVP) at nagtangkang humingi ng pera sa tanggapan ni San Jose del Monte (SJDM), Bulacan Mayor Florida Robes gamit naman ang opisina ng Department of Social Welfare Department (DSWD) sa Sitio Gulod Road 2, Barangay Minuyan, SJDM, Bulacan noong Martes ng gabi.

Kinilala ni SJDM acting police chief P/Lt.Col.Cresenciano Cordero Jr. ang suspek na si Joel Calis y Gaspar, alyas ‘John Carlos Lo’ at ‘JC Lo’, binata at residente ng No. 24 K1 General Tirona St., Barangay 138, Caloocan City.

Nagpakilala rin umano itong vice-president ng RNA Foundation Philippines Inc. nang magpanggap na staff ng opisina ni Vice President Sara Duterte-Carpio.

Dinakip ito nitong Martes ng alas-6:30 ng gabi nang makumpirma mismo ni Mayor Arthur Robes mula sa opisina ng OVP na peke ito at hindi konektado sa kanilang tanggapan.

Nakasuot pa umano ng asul na polo na may logo ng OVP ang suspek nang manghingi ito ng pera sa opisina ni Robes na gagamiting ayuda sa mga solo parent, Person with Disability (PWD) at senior citizen sa lungsod.

Bistado rin na ginagamit ng suspek ang tanggapan ng DSWD Region 3 para mag-solicit ng pera kaya agad humingi ng tulong si Robes sa pulisya na nagresulta sa pagdakip at pagsasampa ng kasong usurpation of authority laban dito. (Jun Borlongan)