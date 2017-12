Peke ang testigo ng DOJ

Mariing itinanggi ni dating Department of Public Works and Highways (DPWH) Secretary Rogelio Singson na sangkot hinggil sa sinasabing anomalya sa P8.7 billion right-of-way scam kasabay ng pagsasabing peke ang mga testigo ng Department of Justice (DOJ) sa nasabing kontrobersiya.

“There is no P8.7B paid in General Santos City. I am not a corrupt secretary and definitely not a plunderer,” giit ni Singson sa pagdinig ng Senate committee on public works kahapon.

Si Singson, kasama sina dating Budget Secretary Florencio ‘Butch’ Abad at Eldon Cruz, bayaw ni dating Pangulong Benigno ‘Noynoy’ Aquino III ay isinangkot ng testigong si Roberto Catapang Jr. sa right-of-way scam sa General Santos City.

Nagpakita pa si Capatang ng diumano’y sulat na nilagdaan ni Cruz, asawa ng panganay na kapatid ng dating Pangulo na si Balssy Aquino Cruz, kung saan hinihiling kay Singson na eendoso ang kabayaran sa right-of-way claims sa Department of Budget and Management.

Inaprubahan naman aniya ni Abad ang pagpapalabas ng pondo para sa illegal right-of-way claims.

Pero, binigyang-diin ni Singson na peke ang mga sulat na naka-address sa kanya at sinasabing mula kay Cruz.

Iginiit din ni Singson na una na ring inim­bestigahan ng Office of the Ombudsman ang isyu kaya’t nagtataka siya kung bakit magsasagawa na naman ng pagsisiyasat ang DOJ.