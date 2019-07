Pederalismo hanap kung walay suporta no Duterte – Koko

Kung dili suportahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang pederalismo lisud kining makalusot sa Kongreso, matud ni Senador Aquilino “Koko” Pimentel.

“Without the Presidwent support malabo na, kasi malabo na nga siya sa Senate. Ngayon without the President’s support malabo. Kung may support, may chance pero I’m not saying guaranteed,” pamahayag ni Pimentel sa usa ka forum sa Senado

Matud ni Pimentel, sa pagkakaron milig-on ang suporta sa federalism apan kinahanglan pang masayran sa katawhan ang impormasyon o konsepto kabahin niini.

“Ang masasabi ko nga ngayon na lumakas ang support sa federalism but I’m not say na overwhelming pa rin. People still need information. Sa concept, alam na ng tao federalism strengthens local government pero detalye pa, what are the details,” matud sa senador.

Matud niya nga sa Senado hinay ang suporta sa balaodnon apan gipaabot nga mapun-an kini sa pagsulod sa 18th Congress tingod kay tulo sa mga bag-ong senador miyembro sa PDP-Laban.

“Walang support sa federalism dito sa Senate. At least madaragdagan but before that halos ako lang mag-isa eh. ilan ang PDP na dumating pero kulang pa rin.” matud Sa Senador

Gawas ni Pimentel, ang uban pang mga PDP-Laban senator mao silang Manny Pacquiao, mga bag-ong senador nga silang Francis Tolentino, Christopher Lawrence “Bong” Go ug Ronald “Bato” dela Rosa.