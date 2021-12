Pederalismo dinedma ng Kongreso

Hindi sinuportahan ng Kongreso ang isa sa mga constitutional project ng Duterte administration para mapalawak sana ang sakop ng demokrasya sa pamamagitan ng pederalismo.

Ito ang inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang talumpati sa pagdalo sa Democracy Summit na inorganisa ng Estados Unidos.

Sinabi ng pangulo na natulog lamang sa Kongreso ang isinulong na pederalismo at wala itong magagawa kung ayaw aksiyonan ng mga mambabatas.

“My government also sought to broaden democratic participation through federalism but my constitutional project did not get Congress support. So be it. I respect the separation of powers vital for democracy,” anang pangulo.

Sa kabila nito, sinabi ni Pangulong Duterte na ipagpapatuloy ng kanyang administrasyon sa natitirang panahon ng kanyang termino ang mga reporma para matulungan ang mamamayan lalo na sa idinulot na matinding epekto ng COVID pandemic.

“In the remaining months of my term, we will forge ahead with reforms ensuring that no one is left behind as my country recovers from pandemic,” dagdag ng pangulo. (Aileen Taliping)