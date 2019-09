PECO supalpal sa franchise renewal

BINASURA ng House committee on legislative franchises ang panukala para sa renewal ng prangkisa ng Panay Electric Co. (PECO) para sa panibagong 25 taon.

Noong Pebrero lamang ay nakakuha ng prangkisa ang MORE Electric and Power Corp. para suplayan ng kuryente ang Iloilo City.

Napaso ang prangkisa ng PECO noong Enero at ayon pa sa isang kongresista ay kailangang palitan na ito upang magkaroon ng magandang serbisyo sa mga Ilonggo.

“I have seen the highs and lows of PECO’s service. I have seen and hears the Ilonggos lamentations. 96 years is a long time and is more than enough opportunity to perfect one’s act,” ayon kay Iloilo City Rep. Julienne Baronda.

Binanggit pa ni Baronda na lilikha lamang ng panibagong problema ang franchise application ng PECO.

“We will never see the end of it. And that is against public interest. That is not for the benefit and welfare of the people of Iloilo City, which I represent,” diin pa niya.