Pebrero 1 ideklarang National Hijab Day – Robin

Isinusulong ni Sen. Robinhood ‘Robin’ Padilla ang panukalang ideklara ang Pebrero 1 ng bawat taon bilang National Hijab Day bilang pakikiisa sa kababaihang Muslim at pagpapahalaga sa kanilang pagsuot ng hijab bilang simbolo ng kahinhinan.

Sa Senate Bill 1272, ay binigyan-diin ni Padilla na ang hijab, na “visible and distinguishable expression of the Islamic faith,” ay nagamit na sa “discrimination and prejudice against Muslim women.”

Nais ng senador na tuldukan ang diskriminasyon lalo na laban sa kababaihang Muslim sa pamamagitan ng “awareness, education and empowerment.”

Hangad ng panukalang batas na kontrahin ang “colonial mentality” kung saan nagiging simbolo ng pag-aapi sa kababaihan ang hijab. (Eralyn Prado)