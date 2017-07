Peace talks pinigil sa NPA attack

Pinigilan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang government peace panel na isulong ang pormal na negosasyon sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) hangga’t hindi tumitigil ang mga rebeldeng New People’s Army sa pag-atake sa mga tropa ng gobyerno sa Mindanao.

Kasunod ito ng isang insidente sa North Cotabato kung saan apat na miyembro ng Presidential Security Group (PSG) ang nasugatan nang makaengkwentro ang mga hinihinalang NPA sa isang checkpoint.

Lulan umano ng dalawang sasakyan ang 10 miyembro ng PSG na mula sa Camp Panacan, Davao City at patungong Cagayan de Oro City nang mapadaan sila sa checkpoint ng NPA na binabantayan ng may 100 rebelde. Sumiklab ang putukan at nasugatan ang apat na miyembro ng PSG.

Nilinaw naman kahapon ni PSG spokesman Lt. Col. Michael Aquino na hindi bahagi ng security detail ni Pangulong Duterte ang mga tauhan ng PSG na napasabak sa mga NPA.

Nagsasagawa umano ng “normal administrative movement” ang mga naturang PSG kung saan papalitan nito ang mga nasa Cagayan de Oro City nang makasagupa ang mga rebelde.

Kinondena ng Malacañang ang insidente.

“The President directed the government panel…not to resume formal peace talks unless the Reds (leftist rebels) agree to stop their attacks against government troops in Mindanao,” pahayag ng Malacañang kahapon.

Samantala, kahapon ng umaga ay dalawang tauhan ng Philippine Marines ang nasawi matapos na tambangan umano ng mga hinihinalang NPA matapos mamalengke sa Puro Magsarungsong, Brgy. Magara, Roxas, Palawan.

Nagtamo ng mga tama ng bala ng 9mm at .45 caliber sa katawan ang mga biktimang sina Pfc. Joene Gagogas Galiste at Pvt. James Porol, kapwa miyembro ng Marine Battalion Landing Team 12.