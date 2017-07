Peace talks lokohan na, tamang itigil

Sang-ayon si Sen. Gregorio “Gringo” Honasan sa pasya ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte na itigil muna ang peace talks sa National Democratic Front (NDF) dahil mistulang isang lokohan na lamang ang pakiki­pag-usap ng pamahalaan sa rebeldeng grupo.

Ayon kay Honasan, chairman ng Senate committee on peace, unification and reconciliation, tama lamang na itigil ang peace talks at kondenahin ang ginawang pang-aatake ng rebeldeng grupo na malinaw na ­hindi nagpapahalaga sa namagitang usapang pang­kapayapaan.

“Sa mga kausap natin sa peace talks: If you have no control over those who continue to attack government troops and installations, why don’t you condemn these attacks? If you have no control and do not condemn the attacks, why are we talking?” ayon kay Honasan kasabay ng pagsasabing, “This is bad faith. Lokohan ito.”

Samantala, kasunod ng pagkansela ng backchannel talks ay inutos ng pamahalaan kahapon ang pag-aresto sa mga lider ng rebeldeng grupo.

Ipinahayag ni Soli­citor Jose Calida na lahat ng mga guerilla leaders na pinalaya upang makibahagi sa peace talks ay mahaharap na ngayon sa muling pag-aresto sa kanila.

Nakasaad umano sa mga kondisyon sa conditional release ng mga ito na kapag nabigo o tinigil ang peace negotiations ay awtomatikong kanselado ang kanilang bail bond.