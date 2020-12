Peace talk sa NPA tablado kahit tapos na Pasko -AFP

Hindi na irerekomenda ng Armed Forces of the Philippines (AFP) kay Pangulong Rodrigo Duterte na magkaroon ng ceasefire sa Communist Party of the Philippines (CPP) at armed wing nito na New People’s Army (NPA) kahit matapos na ang holiday season.

Ito ang sinabi ni AFP Spokeperson Major General Edgard Arevalo, na nauna ng ipinahayag na hindi niya irerekomenda ang tigil putukan ngayong kapaskuhan sa CPP-NPA na naging tradisyon na nitong mga nakaraang taon.

“Nagsalita na ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas, partikular is ating Chief of Staff, General Gilbert Gapay, na hindi natin imumungkahi sa ating Pangulo na magkaroon ng holiday ceasefire,” pahayag ni Arevalo sa isang panayam sa radyo.

“Yung ceasefire, talagang hindi na natin ‘yan irerekomenda even beyond or outside of the holiday season,” dagdag pa ni Arevalo.

Ayon kay Aarevalo, hindi naman sinsero ang mga komunistang rebelde sa ceasefire dahil patuloy pa rin sila sa pag-atake at pangingikil na hindi dapat ginagawa kapag mayroong ceasefire.

Sa ngayon, kinumpirma din ni Arevalo na hindi pa nakakapag desisyon si Pangulong Duterte sa kanilang rekomendasyon na huwag ng magkaroon ng ceasefire sa CPP-NPA.(Edwin Balasa)