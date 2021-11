PDP ipapanalo ni Duterte sa 2022

Hindi aabandonahin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang PDP-Laban kahit tatakbo ito sa pagka-senador sa ilalim ng Pederalismo ng Dugong Dakilang Samahan o PDDS.

Ito ang tiniyak ng pangulo sa mga lokal na opisyal sa Oriental Mindoro na miyembro ng partido.

“I will not abandon the party, whose members helped me in my program of governance. I appreciate the loyalty and support of my partymates and will not waver in my commitment to them,” anang pangulo.

Ipagpapatuloy aniya nito ang pagseserbisyo sa mga kapartido sa kanyang kapasidad bilang chairman ng PDP Laban at bilang miyembro ng Council of Elders.

Tiniyak ni Pangulong Duterte sa mga lokal na opisyal na mangangampanya siya bilang miyembro ng PDP Laban at ikakampanya niya ang mga ito, lalo na ang mga nananatiling tapat sa prinsipyo ng partido.

“With zeal and passion, I will do my best to ensure that PDP Laban will again be victorious in the forthcoming elections,” dagdag ng pangulo. (Aileen Taliping)