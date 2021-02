PDEA, PNP sa McDo drug bust sampahan ng kasong kriminal – Ping

IGINIIT ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson ang pagpapanagot sa mga nasa likod ng madugong operasyon kontra iligal na droga sa pagitan ng Philippine National Police (PNP) at Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA).

Ani Lacson, dapat sampahan ang mga ito ng mga kasong kriminal dahil sa maraming buhay na nalagas sa nabanggit ng pangyayari.

Inirekomenda rin ng senador na dapat pagbutihin ng mga awtoridad ang mga polisiyang ginagamit sa operasyon laban sa iligal na droga upang hindi na maulit ang ma­dugong misencounter.

Ayon pa kay Lacson, ang isa sa mga sistemang dapat isagawa sa usapin ng iligal na droga ay dapat ang PDEA ang magsisilbing ‘overseer’ sa operasyon kung saan nakatutok lamang ito sa intelihensiya habang ang pagsalakay o pagtimbog ay ipapaubaya na sa mga sinanay na tauhan ng PNP.

“We have to resolve the trust issue between the PNP and PDEA. But it would be better if the PDEA acted as overseer in anti-drug ope­rations, and focus on intelligence-gathering, whether it is technical or human intelligence,” paliwanag ng dating PNP chief sa pana­yam sa kanya ng DZBB.

Ani Lacson, ang naturang sistema ay ginagamit na ng ibang bansang nagpapatupad ng seryosong kampanya laban sa iligal na droga.

Sabi ni Lacson, isa aniyang halimbawa na binanggit ng mambabatas ay ang ginawa ng Estados Unidos kung saan, ang US Drug Enforcement Agency ang tagapangasiwa ng operasyon ng mga tauhan ng pulisya na sinanay para sugpuin ang iligal na droga.

“Kailangan ng gobyerno, kaming mga policy maker, two to three steps ahead sa iniisip ng sindikato (we in the government must make sure we are two to three steps ahead of the syndicates),” sambit ng senador.

Suportado din ni Lacson ang Senate Bill 3 ni Senate President Vicente Sotto III, kung saan itatatag ang Presidential Drug Enforcement Authority bilang supervising agency na bubuo rin ng polisiya at estratehiya laban sa iligal na droga. (Dindo Matining)