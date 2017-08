PDEA office sa pantalan, itatayo

Sa layuning mapigilan ang pagpasok ng droga sa bansa, magtatayo na ang Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) ng Seaport Interdiction Unit (SIU) sa lahat ng regional office nito sa buong bansa.

Ayon kay PDEA Director General Isidro S. Lapeña, ang nasabing hakbang ay nakapaloob sa Memorandum Circular No. 2017-030 na pinirmahan nito noong Hulyo 24, 2017.

Kabilang sa responsibilidad ng mga SIU ay pigilan ang pagpasok ng droga at iba pang ilegal na kontrabando, imbestigahan ang mga anumang aktibidad na may kinalaman sa droga sa pantalan at pagproseso sa mga impormasyon ng mga pasahero at mga shipping company na posibleng may koneksyon sa pagpasok ng droga o mga raw material sa paggawa nito.

Noong 2008, 744 kilo ng methamphetamine hydrochloride, o shabu ang nasabat sa Subic, Zambales at 433 kilo ng shabu naman noong 2014.

Isa namang floating shabu laboratory ang natuklasan at sinira sa karagatan malapit sa Zambales.