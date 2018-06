PDEA nilaglag ng Palasyo sa Grade-4 student drug test

Tinukuran ng Mala­cañang ang posisyon ng Department of Education (DepEd) kontra sa mungkahing isalang sa drug test ang mga estudyanteng edad 10 pataas sa elementarya.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na suportado nila ang pananaw ni DepEd Secretary Leonor Briones na labag sa batas ang mandatory drug testing sa mga estud­yante sa elementarya.

Ayon kay Roque, ma­linaw ang nasa batas na mga estudyante sa high school at kolehiyo lamang ang maaaring isailalim sa random testing.

Maging sa Amerika aniya ay ang pinapayagan lamang na i-drug test ay mga estudyant­e sa high school kaya dapat na sundin ito ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA).

“We take the side of secretary Briones invokin­g that in the United States, what has been upheld as bein­g constitutional is only random testing for high school. And we concur with secretary Briones that dangerous drugs act limits possible drug testing to high school and not to grade school,” ani Roque.

Umani ng iba’t ibang reaksyon ang mungkahi ng PDEA kahit pa igiit na may ilang guro at staff silang naaresto na nagbebenta umano ng iligal na droga sa mga estudyante.