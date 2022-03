PDEA: Ecstasy smuggling sumirit sa pandemya

Ikinabahala ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) ang pagsirit umano ng kaso ng mga naipuslit sa bansa na ecstacy matapos lumobo sa 74,000 ang bilang ng mga nakumpiska nilang tableta noong nakaraang taon kumpara sa 13,000 piraso noong 2019.

Inamin ni PDEA Director Wilkins Villanueva na nakakagulat ang 469 porsyento na pagtaas sa kaso ng mga nakalusot na ecstacy, na kilala rin bilang party drugs, sa kabila ng ipinatutupad ng pamahalaan na giyera laban sa droga.

Tinukoy niya ang pagtaas ng demand sa paggamit ng party drugs ng mga taong nakakaranas ng “psychological at mental health effects” dulot ng pandemya sa COVID-19 at popularidad ng bentahan nito sa online bilang mga dahilan sa pagtaas ng kaso ng naipupuslit nito sa bansa.

“Ecstasy is the go-to illegal drug among young people during rave parties, recreational activities and night-clubbing,” ani Villanueva.

Idinagdag ni Villanueva na dahil dito kung kaya’t itinuturing ng mga sindikato sa droga ang serbisyo ng koreo at kargamento sa Pilipinas bilang smuggling network ng mga party drugs na nagmumula sa mga European countries tulad ng Netherlands, Germany at Belgium.

Kumukuha umano ang mga ito ng drug couriers para dalhin ang iligal na droga sa kanilang mga buyer o ipakalat ito sa social media gamit ang mga secured account para hindi sila matukoy lalo ng mga awtoridad.

Noong Oktubre 2021, sinabi ng PDEA na nakasabat sila sa Philippine Postal Corporation Central Mail Exchange Center sa Pasay City ng 100 tableta ng Ecstasy na nagmula sa Germany at nagkakahalaga ng P6.5 milyon.

Makalipas lang ang ilang araw ay mahigit 100 tableta rin umano ng party drugs ang nakumpiska nila sa Manila Central Post Office sa Liwasang Bonifacio, Intramuros, Manila. (Mia Billones/Dolly Cabreza)