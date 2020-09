PDEA: Chinese herbal medicine may delikadong sangkap

Pinayuhan ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) ang publiko na huwag tangkilikin o bilhin ang Chinese medicine na Lian Hua Qing Wen capsules, na ginagamit sa China na panlunas sa COVID-19.

Ayon kay PDEA spokesperson Derrick Carreon, ito ay dahil sa mga napapabalitang ilang indibidwal ang nagbebenta ng naturang gamot online at sa black market.

Aniya, ang naturang gamot ay may taglay na ephedra, na isang plant-based substance na klasipikado aniya bilang mapanganib.

Hindi rin aniya ito dapat na binibili ng walang kaukulang prescription mula sa mga doktor na may PDEA dangerous drugs license.

“May kaukulang kaso at kaparusahan po ang lahat ng mga magbebenta at bibili nito nang walang pahintulot sa ilalim ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002,” babala pa ni Carreon.

Matatandaang inaprubahan ng Food and Drug Administration (FDA) ang paggamit ng naturang Chinese medicine ngunit bilang isang herbal product lamang na makatutulong sa pagtatanggal ng heat-toxin invasion sa baga, kabilang ang sintomas nito gaya ng lagnat, pananakit ng kalamnan, ubo at sipon, at hindi bilang COVID-19 treatment. (Dolly B. Cabreza)