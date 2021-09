PDEA, BOC nag-isyu ng freeze order vs 2 drug suspect

Isinilbi ng magkasanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency, Anti-Money Laundering Council (AMLC), at Bureau of Customs (BOC) kahapon ang isang freeze order sa bank at credit accounts, insurance policies, real properties, at motor vehicles ng dalawang suspected drug personalities.

Ito ay alinsunod sa freeze order na inisyu ng 5th Division ng Court of Appeals noong Mayo 27, 2021.

Ayon kay PDEA Director General Wilkins Villanueva, ang 5th Division ng Court of Appeals ay nag-isyu ng resolusyon na nagpapahintulot sa inihaing Petition for the Issuance of a Freeze Order laban sa mga assets ni Julie Hao Gamboa, alyas Kimberly, at mag-asawang Ruben at Teresita Taguba.

Saklaw ng freeze order ang 173 bank at credit accounts, insurance policies, 17 properties, at limang motor vehicles ng mga suspek.

Kasunod ng pagpapalabas ng freeze order, ang mga opisyal ng PDEA, AMLC at BOC, sa pangunguna nina Villanueva at AMLC Executive Director Atty. Mel Georgie B. Racela, ay nagpaskil ng notices of freeze order sa dalawa sa real properties ng mga suspek, na may conservative market value na humigit-kumulang sa ₱70 milyon sa Quezon City.

Sinabi ni Customs Deputy Commissioner for Intelligence Group Raniel Ramiro na ang kasong ito ay may kinalaman sa seizure ng P1.8 bilyong halaga ng shabu noong Marso 22, 2019 sa Manila International Container Port (MICP).

Nasabat ng pinagsanib na puwersa ng PDEA Intelligence and Investigation Service (IIS), PDEA Regional Office-National Capital Region (RO-NCR), at BOC ang kabuuang 276 kilo ng shabu, na nakatago sa mga pakete ng tsaa at ang shipment ay mula sa Vietnam.

“Our anti-illegal drugs operations have been successful in intercepting several high-profile cases recently. We assure the public that we are doing our best to protect our borders and secure the country from the entry of illegal drugs,” aniya.

“Since the bureau is at the helm of the country’s border security, we’ve been working extensively with the MICP against illegal smuggling in our ports,” dagdag pa ni Ramiro.

Noong Mayo 31, 2019, naghain ang PDEA ng criminal complaint sa Department of Justice (DOJ) laban kay Xu Zhi Jian, alyas Jacky Co, isang Chinese national, at 16 iba pa dahil sa importasyon ng ₱1.8 bilyong shabu shipment.

Ang kaso ay ini-refer din ng PDEA at BOC sa AMLC Secretariat para sa imbestigasyon at posibleng paghahain ng civil forfeiture at money laundering cases.

Si Xu Zhi Jian ang may-ari ng shipment na naglalaman ng ₱1.8 bilyong shabu.

Wala siyang rehistradong mga negosyo at ari-arian sa ilalim ng kanyang pangalan ngunit nagma-manage siya ng 70 bank accounts na may daang milyong halaga ng transaksiyon mula 2014 hanggamh 2019, kabilang ang sa entities na subject ng hiwalay na drug-related civil forfeiture cases.

Si Julie Hao Gamboa ay kabilang rin sa mga kasabwat ni Jian sa pagpupuslit ng 276 kilo ng shabu sa MICP noong Mayo 2019.

Siya rin umano amg responsable sa illegal release ng105 containers ma sa Port of Manila noong 2018.

Si Gamboa ay wala ring registered business at nagmamantine ng kabuuang 81 bank accounts sa iba’t ibang banko na may milyong halaga ng mga transaksiyon.

Mayroon rin siyang tatlong ari-arian at apat na registered motor vehicles.