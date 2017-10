PDEA abang sa P900M Tokhang funds

By Tina Mendoza

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Malaking tulong umano sa kampanya laban sa illegal drugs ang panukalang ilipat sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) ang P900M pondo na una nang inapruban ng Kamara bilang operational budget para sa Opan Double Barrel sa taong 2018 ng Philippine National Police.

Ayon kay PDEA Director General Aaron Aquino, malaking tulong kung magagamit nila ang nasabing pondo lalo at sunud sunud at mas pinaigting ng ahensya ang kanilang operasyon laban sa iligal na droga.

“Kailangan natin itong alokasyon upang palakasin ang kapabilidad ng PDEA tulad ng pagdadagdag ng ahente, pagbili ng modernong baril, protective equipment at iba pang kagamitan upang matapatan ang pwersa ng drug syndicates”pahayag ni Aquino.

Una nang ipinanukala ni Surigao del Norte Rep. at House Committee on Dangerous Drugs Chairman Robert Ace Barbers sa House Appropriations Committee na mailipat sa PDEA ang P900M na inaprubahan para sa PNP Double Berrel, gayong hindi na umano ang PNP ang ahensyang nangangasiwa sa mga drug operations ay marapat lang din na ipagamit ito sa PDEA na sya nang inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte na manguna sa drug campaign.