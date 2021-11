PCSO pinartehan ng P52M ang PNP, CHED, NBI

Umaabot sa mahigit P52.2 milyon ang ipinagkaloob ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) sa Philippine National Police (PNP), National Bureau of Investigation (NBI) at Commission on Higher Education (CHED) kahapon.

Mismong si PCSO Vice Chairperson at General Manager Royina Garma, kasama sina Assistant Ge¬neral Manager for Branch Operations Sector Atty. Lauro Patiag at Assistant General Manager Julieta Aseo ang nanguna sa pag-turnover ng mga tseke para sa STL shares at mandatory contributions sa tatlong ahensiya na may kabuuang halaga na P52,289,280.79.

Ang PNP ay nakatanggap ng P22,058,902.37 habang ang NBI ay P8,823,523.72.

Ang naturang halaga ay mula sa kanilang small town lottery shares para sa ikalawang bahagi ng 2021.

Paglilinaw naman ng PCSO, ito ay hindi financial support upang pondohan ang kanilang daily operation, kundi para suportahan ang kanilang medical at health-related programs. (Edwin Balasa)