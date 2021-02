PCSO niluluto virtual lotto

PINAG-AARALAN ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) ang paggamit ng virtual lotto upang hindi na kaila­nganin pa ng mga mananaya na lumabas ng bahay at pumila sa mga lotto outle para tumaya.

Ito ang sinabi ni PCSO General Manager Royina Garma kahapon nang pa­ngunahan nito ang inagurasyon ng bagong renovate na Games Hub ng PCSO sa kanilang main office sa Mandaluyong City.

Basahin: FDA vaccine werpa isabatas – Tolentino

“We look forward na maybe a year or two from now, you can now use your cellphone na tumaya rather than pumila ka sa mga outlets. ‘Yon ‘yong direction namin,” pahayag ni Garma sa press conference kahapon.

“But there is an opi­nion from OGCC (Office of the Government Corporate Council) na sabi nila na if you go online that is contrary to morals. So we are going to balance it also. Kikita ka, yung moral obligation ng state to protect, you know na magiging unconsciously na puro na lang sugal ang nasa isip ng mga tao and so on. So ‘yon ‘yong mga inaaral natin. We have to balance all of these but the direction is going towards online,” dagdag pa nito.

Basahin: DOH aprub sa paturok puwet ni Duterte

Inanunsyo din ni Garma na sa ikalawang bahagi ng taon ay iaanunsyo na ng PCSO ang bago nilang palaro na web based na tiyak na tatangkilikin umano ng mga mananaya. (Edwin Balasa)