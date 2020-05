PCSO may ayuda sa mga ahente ng Keno, Lotto

Tatanggap ng ayuda mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) ang mga ahente ng Lotto at Keno sa buong bansa, na apektado ng suspension ang operasyon dahil sa coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Ayon kay PCSO General Manager Royina Garma, naiintindihan ng ahensya na kinakailangan ding bigyan ng pinansyal na tulong ang aabot sa 6,241 Lotto at Keno agent na tigil operasyon mula pa noong Marso kaya maglalabas sila ng halagang P18.7 milyon para ayuda sa mga ito.

“The assistance aims to augment and subsidize the needs of these agents and to lessen the burden of stress and anxiety during this difficult time of public quarantine,” dagdag ni Garma.

Samantala panibagong P33,811.163 milyon naman ang iniabas ng PCSO para sa medical assistance ng mahigit 4,328 eligible indigent beneficiary ngayong ika-apat na linggo ng Mayo.

Ayon kay Garma patuloy ang ahensya sa pagbibigay ayuda sa pamamagitan ng medical assistance sa mga kapuspalad nating kababayan na nangangailangan.

“Rest assured that the agency will find ways to meet the medical and health-related needs of all Filipinos, especially the marginalized,” pagtatapos ni Garma. (Edwin Balasa)