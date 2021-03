PCSO binuhos P635M tulong sa PhilHealth

Mahigit kumulang P635 milyon ang ibinuhos na pondo ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PSCO) sa PhilHealth bilang tulong sa pagtugon nito sa COVID-19 pandemic.

Ayon kay PCSO General Manager Royina Garman bukod pa ito sa pinamahagi nilang 250 patient transport vehicle sa mga lokal na pamahalaan sa bansa.

Bukod sa PhilHealth, nakapagbigay rin umano ang PCSO ng P447 milyon para sa 82 Department of Health accredited provincial hospital.

Sinabi pa ni Garman, naglabas rin sila ng P18 milyon bilang financial assistance sa kanilang mga lottto agent na lubhang apektado rin ng pandemic.

“Despite for the suspension of the games because of this pandemic, We still able to deliver what is expected from us and we are able to pay all the taxes due for the government,” ani Garman. (Eralyn Prado)