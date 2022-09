PCGG, 2 pang ahensya isampol sa sibakan

Pormal nang isinusulong sa Kamara ng dalawang kongresista ang panukalang layong buwagin na ang Presidential Commission on Good Government (PCGG), Philippine International Trading Corp. (PITC) at Procurement Service of the DBM (PS-DBM).

Bahagi umano ito ng isinusulong ng ‘rightsizing’ ng gobyerno.

Sa House Bills No. 4197 at 4204 ni Rodriguez, nakapaloob dito ang pagbuwag ng PITC at PS-DBM dahil sa paniniwalang ‘redundant and irrelevant’ na ang dalawang tanggapan sa kasalukuyang panahon.

Bukod pa ito sa mga anomalya at katiwaliang kinasasangkutan nito.

Habang nakapaloob naman sa House Bill No. 4331 na inihain ni Manila Rep. Bienvenido Abante, ang pagbuwag sa PCGG dahil na rin sa paniniwalang nabigo itong tuparin ang kanilang mandato.

Bigo pa rin umano itong ma-establish kung ang sequestered assets ay ill-gotten wealth o hindi. (Eralyn Prado)