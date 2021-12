PCG umapela para sa mga biktima ng Bagyong Odette

NAGSISILBING boses ng mga biktima ng Bagyong Odette, umapila ng tulong ang Philippine Coast Guard sa mga taga Metro Manila at Luzon na may maibibigay sa lalo na ngayong Pasko, sa Visayas at Mindanao.

Sinabi ni Commodore Armand Balilo, tagapagsalita ng PCG, na ang pangunahing kailangan ngayon doon ay tubig, ready-to-eat food, at hygiene kits.

Nakadeploy na ang BRP Sindangan na magdadala ng assistance sa Siargao.

“I’m sure nandun na rin ang barko sa Siargao to bring some relief goods and some equipment. Kung meron pang turista na nastranded kukunin na rin namin,” sinabi ni Balilo.

Sinabi sa report na may mga turista na stranded rin dahil sa bagyo. Pero ang iba nakauwi na noong Linggo ayon kauy Balilo.

Samantala ang Philippine Navy (PN), sa pamamagitan ng Philippine Fleet, ay bumuo ng “19-ship humanitarian aid-focused flotilla” na papunta na sa mga lugar na matinding sinalanta ng Bagyong Odette.

Kabilang diyan ang BRP Tarlac (LD-601), BRP Bacolod City (LS-550), BRP Antonio Luna (FF-151), BRP Andres Bonifacio (PS-17), BRP Iwak (LC-289), BRP Agta (LC-290) at BRP Ivatan LC-298) na papunta sa iba-ibang lokasyon sa Cebu, Palawan, at Northern Mindanao lalo na sa Surigao, Dinagat at Siargao Islands. (KIKO CUETO)