PCG officer international awardee sa kabayanihan

Ginawad na kay Philippine Coast Guard (PCG) officer Ensign Ralph Barajan ang International Maritime Organization (IMO) Award for Exceptional Bravery at Sea dahil sa kabayanihang pinamalas nito.

Sa virtual award ceremony ng IMO noong April 7, pinarangalan si Barajan kasama ang dalawang piloto mula Brazil.

Si Barajan ang kauna-unahang Pinoy na nakatanggap ng pinakamataas na pagkilala na ginawad ng IMO.

“The trainings from my career had helped me save 62 lives including my own. I am giving my heartfelt thanks to God and all the people who made this recognition possible,” saad ni Barajan.

Niligtas ng PCG officer ang 62 katao sa lumubog na MV Siargao Princess sa Cebu noong November 2019.

Ayon sa ulat, nakaengkuwentro ng malalaking alon ang MV Siargao Princess noong Nobyembre 7, 2019 na nagresulta ng pagbaha sa loob ng naturang barko.

Nagising si Barajan sa pagpa-panic ng mga kapwa pasahero kaya agad niyang ipinaalam sa Coast Guard Sub-Station Bato at Coast Guard Station Southern Cebu ang sitwasyon at humingi ng tulong.

Nanguna si Barajan sa pamamahagi ng mga lifejacket sa mga pasahero habang naghihintay ng rescue.

Wala pa sampung minuto ay lumubog ang barko kaya nagdeklara ang kapitan nito ng “abandon ship”.

Isa-isang ginabayan ni Barajan ang mga pasahero kung paano ang ligtas na pagtalon mula sa barko. (RP)