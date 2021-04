PCG, BFAR werpa nagparamdam sa WPS

Nagsagawa ng comprehensive maritime exercise at ginamit ang walong capital ships ng national government ng Philippine Coast Guard (PCG) at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) sa West Philippine Sea (WPS) kamakalawa.

Ang mga crew member ng PCG at BFAR na lumahok ay sinimulan ang navigation training sa small boat, maintenance at logistic operations.

Samantala sa isang vessel naman ay ang mga PCG personnel na kinabibilangan ng mga abogado, medical doctor, nurse, rescue swimmer; weapons, communications at information systems technician at mga marine specialist at nagsasagawa rin ng kanilang lecture at drills sa manual plotting, piloting, firefighting at basic life support.

Ayon kay PCG Spokesperson Commodore Armando Balilio ang maritime exercise na pinangunahan ng Task Force Pagsasanay ay upang maabot ang operational at logistic efficiency sa paggmit ng manpower at mga asset ng Coastguard.

Bukod sa WPS, target din ng capital ships na magsagawa ng maritime exercise sa Batanes Group of Island, Benham Rise, gayundin sa southern at eastern portion ng Pilipinas.

Bukod dito ay plano rin ng PCG na magsagawa ng medical at dental mission sa mga local na residente na naninirahan sa mga tabing-dagat sa Pag-asa Island sa susunod na linggo.

Layon din ng task force na panatilihing maayos ang pagsasaayos ng deployment ng 15 PCG District upang mapa¬ngalagaan ang karagatan sakop ng Pilipinas.

Nauna ng nagsagawa ng maritime training exercise sa Bajo de Masiloc ang BRP Sindangan at BRP Gabriela Silang habang ang BRP Cabra, Malapascua at BFAR vessels ay tapos na ng ship interoperability exercises nakaraang Linggo malapit sa Pagasa Island. (Edwin Balasa)