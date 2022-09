PBBM windang sa PH umaangkat ng galunggong

Magpapatulong ang Pilipinas sa agricultural technology ng Indonesia para mapahusay at mapalakas ang produksyon ng aquaculture indistry sa bansa.

Bago umalis sa Jakarta, Indonesia si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. patungong Singapore, inihayag nitong hiningi niya ang tulong ng Indonesia kung paano magparami ng mga isda dahil hindi nito matanggap na nag-i-import ang Pilipinas ng galunggong.

Maganda aniya ang fisheries industry ng Indonesia at ito ang isa sa mga nais niyang mangyari rin sa Pilipinas para mas mapaganda ang production at hindi na kailangang mag-import ng mga isda.

“Pati ‘yong nagpatulong ako sa fisheries, kasi obsessed ako doon sa Pilipinas nag-i-import ng galunggong eh. Hindi ko talaga matanggap ‘yan eh. So I asked for help because matibay ang fisheries nila,” anang pangulo.

Magpapadala aniya ang gobyerno ng delegasyon sa Indonesia para mapag-aralan ang teknolohiya nila sa agrikulura at magamit sa mga lokal na magsasaka sa bansa.

Kasama ang usapin sa agrikultura sa mga pinag-usapan nina Pangulong Marcos at Pangulong Joko Widodo na ayon sa una ay maganda ang kinalabasan. (Aileen Taliping)