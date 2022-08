PBBM uutang ng P2.2 trilyon sa 2023

Aabot sa P2.2 trilyon ang planong utangin ng Marcos administration sa susunod na taon upang mapondohan ang mga programa at proyekto nito.

Magbabayad naman ang gobyerno ng P611 bilyon sa utang ng mga nakaraang administrasyon.

Ayon kay House Committee on Appropriations senior vice chairperson and Marikina Rep. Stella Luz Quimbo hindi dapat katakutan ang pangungutang at ang pagbabayad ng utang.

Batay sa National Expenditure Programs (NEP) na isinumite ng Department of Budget and Management (DBM), sinabi ni Quimbo na inaasahang kikita ang administrasyon ng P3.6 trilyon mula sa mga buwis, bayarin at kikitain sa mula sa pagsasapribado ng mga ari-arian nito.

Sa susunod na taon ay P5.268 trilyon ang pondo na gugugulin ng gobyerno, mas mataas ng 4.9% sa P5.024 trilyong budget ngayong taon.

Sa halagang ito, P611 bilyon ang mapupunta sa pambayad ng utang ng mga naunang administrasyon, mas mataas sa P541.3 bilyon na pambayad ngayong taon. (Billy Begas)