PBBM tinabla pag-import ng asukal

Ibinasura ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang mungkahi para makapag-angkat ng dagdag na 300,000 metriko tonelada ng asukal.

Sinabi ni Press Secretary Trixie-Angeles na ang pangulo ang chairman ng Sugar Regulatory Board at hindi nito pinayagan ang dagdag na pag-aangkat ng asukal.

“The president rejected the proposal to import an additional 300,000 MT of sugar. He is the chairman of the Sugar Regulatory Board and denied this in no uncertain terms,” ani Angeles.

Nauna rito, may lumabas na ulat sa social media na inaprubahan umano ng presidente ang pag-angkat ng 300,000 metric tons ng asukal para madagdagan ang supply at mapigil ang patuloy na pagtaas ng presyo ng asukal sa mga pamilihan.

Agad namang itinanggi ito ng Palasyo at pinabulaanang pirma ng pangulo ang nasa dokumento na inilabas sa social media.

“That’s not his signature,” dagdag ni Angeles.

Sa kasalukuyan ay lampas sa P100 ang isang kilo ng refined sugar sa mga pamilihan dahil mainipis umano ang supply ng bansa sa asukal. (Aileen Taliping)