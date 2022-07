PBBM sinaluduhan sina Obiena, Sarno

MALUGOD na binati ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang tagumpay na nakuha nina 2020+1 Tokyo Olympian pole vaulter Ernest John ‘EJ’ Obiena at weightlifter Vanessa Sarno sa nagdaang pandaigdigang kumpetisyon.

Pinapurihan ni Pangulong Marcos Jr. ang nakamit na magkahiwalay na panalo ng dalawang Pinoy athlete na muling iwinagayway ang bandila ng bansa at nanatiling inspirasyon sa nakararami higit na sa mga kabataan.

“Malugod naming binabati sina Ernest John “EJ” Obiena at Vanessa Sarno sa tagumpay at karangalang nakamit nila para sa ating bayan,” sabi ni Pangulong Marcos sa kanyang official Facebook page.

“Ipinagmamalaki natin ang husay at tapang na inyong ipinamalas na tiyak na magsisilbing inspirasyon para sa lahat ng Pilipino. Makakaasa kayo sa patuloy at ibayong suporta ng pamahalaan para sa mga atletang Pilipino.”

Kasunod ito ng malaking tagumpay ni Obieng nang ibulsa ang tansong medalya sa World Athletics Championships Onitong nagdaang Linggo ng gabi (Lunes ng umaga sa ‘Pinas) sa Hayward Field sa Eugene, Oregon, kaantabay ang bagong talang personal best, national at Asian record na 5.94 metro, na siyang ring sumira sa dating 5.93m na nakamit niya sa International Golden Roof Challenge sa Innsbruck, Austria noong Setyembre 12, 2021.

Patuloy namang namamayagpag ang 17-anyos na Pinay weightlifter na si Sarno na kumubra ng 3 gintong medalya sa Asian Youth and Junior Weightlifting Championships sa Tashkent, Uzbekistan kung saan nagwagi rin ng gintong medalya sina Angeline Colonia, magkapatid na Rose Jean at Rosegie Ramos at Rosalinda Faustino. (Gerard Arce)