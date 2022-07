PBBM prayoridad lang tinampok SONA

Ipinagtanggol ng Malacañang ang puna ng oposisyon na tila kulang umano ang laman ng State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.

Sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz-Angeles na bagama’t hindi nabanggit ng presidente ang ilang isyu sa kanyang SONA, hindi nangangahulugang naisantabi na ito.

Ayon kay Angeles, inilatag lamang ni Pangulong Marcos Jang mga prayoridad ng kanyang administrasyon pero hindi kinakalimutan ang ibang mahalagang isyu sa bansa.

“The president has laid out his priority. It doesn’t mean that he’s not going to pay attention to other concerns. This is just a roadmap. for his administration,” ani Angeles.

Nauna rito pinuna nina Senador Risa Hontiveros at Senandor Koko Pimentel na naging tahimik umano ang presidente sa isyu ng sahod ng mga manggagawa at mga usaping may kinalaman sa mga estudyante sa bansa. (Aileen Taliping)